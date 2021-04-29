Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Американский сенатор-республиканец Тед Круз назвал выступление президента США Джо Байдена в Крнгрессе США крайне скучным из-за преобладания в его речи монотонности и убаюкивающих тонов. Своим мнением Круз поделился 29 апреля в прямом эфире телеканала Fox News.

«По своему замыслу речь была составлена из спокойных и убаюкивающих тонов. Я готов поспорить, что вы не припомните ни одного предложения из выступления. Я имею ввиду, оно было монотонным, зал был почти пустым», — сообщил Круз добавив, что это характеризует первые 100 дней Джо Байдена, который, пытаясь не взболтнуть лишнего, не пишет и не говорит ничего примечательного.

Как сообщало ИА REGNUM, Тед Крузчуть не заснул на выступлении главы Белого дома Джо Байденаперед членами Конгресса США 28 апреля.

На кадрах трансляции из зала, где выступал президент, видно как Круз сидит с прикрытыми глазами с защитной маской на лице.