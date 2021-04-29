Москва, , 18:21 — REGNUM Законопроект об электронном документообороте в сфере труда внесли в Госдуму парламентарии фракции Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Инициатива направлена на оптимизацию взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Таким образом парламентарии рассчитывают создать большие возможности для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Предполагается, что электронный документооборот будет осуществляться через портал «Работа в России» и Единый портал госуслуг, либо через иную информационную систему с возможностью подписания электронных документов.

Требования, устанавливаемые проектом закона, применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством Российской Федерации.

В рамках положений законопроекта предполагается установление требований к форматам и формам электронных документов, формируемых в информационных системах работодателей, в виде трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.

Предупредят

Согласно законопроекту, о переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников (лиц, поступающих на работу), которые, в свою очередь, вправе отказаться от ведения их кадровых документов в электронном виде. Локальным нормативным актом могут быть установлены порядок и способы получения работодателем согласия на переход на электронный документооборот и отказа от такого перехода.

Коллективным договором может быть предусмотрено распространение работодателем электронного документооборота на всех работников, если более 50% работников дали согласие на переход на электронный документооборот

Формы и форматы

Предполагается, что в рамках развития платформы «Работа в России» Рострудом будет обеспечена разработка и утверждение форм и форматов для всех электронных документов, используемых в рамках эталонных моделей (бизнес-схем) документирования процессов в сфере трудовых отношений, обеспечивающих предотвращение нарушений трудового законодательства.

Модели будут предусматривать применение форматно-логического и параметрического контроля не только к отдельно взятым кадровым документам и содержащимся в них данным, но и цепочкам связанных документов, в том числе последовательности и срокам их формирования, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Эти модели вместе с формами и форматами предоставят работодателю доступный инструмент предупреждения нарушений трудового законодательства на этапе формирования документов, которые могут возникать в силу недостаточной правовой подготовки сотрудника, осуществляющего кадровое делопроизводство, или случайной ошибки, указали авторы.

Реализованные на платформе «Работа в России» эталонные модели (бизнес-схемы) процессов трудовых отношений будут носить рекомендательный характер и для информационных систем работодателей, заверили в Госдуме и Совфеде.