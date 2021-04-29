Псков, , 18:46 — REGNUM Оснований для введения локдауна в Псковской области на майские праздники нет, как и нет причин для ослабления коронавирусных ограничений, сообщил 29 апреля на заседании оперативного штаба по противодействую коронавирусу в Псковской области губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора, динамика заболеваемости в регионе стабилизировалась, если на позапрошлой неделе был зафиксирован рост числа выявленных зараженных, то на прошлой — отмечено снижение примерно на 6%.

«Каждый неосторожный шаг в сторону смягчения ограничений может повлечь за собой крайне серьёзные последствия. И это будет не одна проблема, а целый каскад негативных последствий, — отметил губернатор Псковской области. — Однако объективных оснований для закрытия региона нет».

Отметим, всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 36 191 случаев заражения коронавирусом, в том числе 69 — за минувшие сутки. Это на четыре случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 26 851 человек, в том числе 216 пациентов выписаны за минувший день. Умерли 336 человек, новых случаев за последние сутки не зафиксировано.

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