Москва, , 18:22 — REGNUM России следует жестче отстаивать свои интересы. Об этом 29 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению участника ток-шоу, РФ должна применять ассиметричные меры, действуя по принципу кнута и пряника в отношениях со странами Запада.

«Мы должны четко, на всех уровнях признать: все постсоветское пространство — это зона исключительных российских интересов. Последние страны, которые вступили в НАТО это были страны Прибалтики. Наши западные партнеры понимают и уважают только силу. И не надо боятся и стесняться там где надо переходить к военной дипломатии», — сказал Коротченко.