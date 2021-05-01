1 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Максим Воронов, , 10:06 — REGNUM На носу очередной Первомай, Праздник Весны и Труда по нынешней терминологии. Но если в советские времена у 1 мая было постепенно выхолащивавшееся и неоднозначное, но вполне конкретное содержание, то теперь и вовсе непонятно, что же именно мы каждый год отмечаем.

Георгий Верейский. Плакат к 1 мая. 1931

Мало кто помнит сейчас, что в советские времена этот праздник был Днем международной солидарности трудящихся далеко не всегда, он стал таковым лишь с 1972 года. В царской России «маевки» были демонстрацией решимости рабочих бороться за свои экономические и политические права, в первые десятилетия советской власти это был день Интернационала. Вплоть до брежневских времен содержанием праздника была не демонстрация единства народа и партии и рапортов об успехах, это был боевой смотр сил рабочего класса, пролетариата.

С международной солидарностью у трудящихся разных стран на деле, к сожалению, далеко не всегда было хорошо. Несмотря на то, что в начале века братания солдат на фронтах Первой мировой вовсе не привели к прекращению шествия немецких сапог по нашей территории, даже в 1941 году у многих еще сохранялись иллюзии, что немецкий пролетариат вот-вот возмутится и война закончится, едва начавшись. Эти иллюзии были жестоко развеяны железным и свинцовым ветром. В 1943 году прекратил свое существование и Коминтерн.

Солидарность трудящихся в «застойные» годы в еще большей степени стала лозунгом, стремительно теряющим смысловое наполнение. А первомайские демонстрации превращались в веселые народные гулянья. Пришла перестройка, и на смену веселью и кумачовым полотнищам пришли совсем другие чувства и лозунги, где партию сначала просили «дать порулить», а потом и «уйти красиво». Этого — и капиталистического «рая» в придачу — требовали те самые трудящиеся, которые должны были быть солидарны с трудящимися всего мира. В каком-то смысле так и было, потому что реальная масштабная борьба рабочих за свои права повсюду уже практически угасла.

Митинг-демонстрация красногвардейцев-партизан, рабочих и граждан города 1 мая 1918 года, Верхнеуральск Государственный исторический музей Южного Урала

В наши дни понятия пролетариата и рабочего класса почти полностью принадлежат истории. Рабочий класс как класс, осознающий свои не только экономические, но и политические интересы и идентичность, как таковой не существует, несмотря на попытки юных и не очень марксистских начетчиков его отыскать. Со времена Маркса и даже Ленина, предсказывавшего, что значительная часть рабочих может быть со временем подкуплена буржуазией, прошло слишком много времени. Потому и забытый поначалу Первомай превратился у нас в Праздник Весны и Труда, что скорее напоминает о весенней страде на дачных участках. Очень для многих — это всего лишь повод хорошо поработать на грядках, а потом душевно отдохнуть с друзьями у мангала. Если же поискать более серьезное содержание, то это всего лишь обычный День Труда, существующий во многих капиталистических странах, например в США и Японии. Труд и там является добродетелью, основой благосостояния каждого человека и государства в целом. Крупные боссы отмечают этот день с радостью, ведь именно труд наемных рабочих приносит им прибыли, да и сами они считают себя неустанными тружениками.

Почему в России День Труда отмечают именно 1 мая, ведь в разных странах для него установлены разные даты? По той же причине, по которой возрождено звание Героя Труда (капиталистического, разумеется). Это попытка сохранить привычные для нашего народа традиции, коренящиеся в советском прошлом. Годы, последовавшие за перестройкой, показали, что вырвать эти корни не удалось и не удастся. Современной России с ее конституционно закрепленным отсутствием идеологии просто не к чему прислониться, кроме как к окаменелостям советской эпохи. И это делается, несмотря на то, что искусственно гальванизированные традиции вызывают недоумение, а то и смех. Понятно же, что в труде «на дядю» ради денег вряд ли есть место героизму, ибо героизм предполагает полное бескорыстие и самоотверженность.

Студенты на демонстрации, 1 мая 1964 года МАММ / МДФ

Разумеется, 1 мая в стране проходят шествия и митинги левых сил. Но эти силы слишком неоднородны, чтобы солидаризироваться даже между собой. Радоваться участникам этих митингов особо нечему, а протестная повестка слишком часто перехватывается разрушительными силами, чтобы вылиться в нечто конструктивное и внятное. Так что чаще всего все сводится к воспоминаниям о былом масштабе и глубоком значении этого праздника, к пению революционных песен и чтению стихов, которые никого ни на что не мобилизуют и порождают мимолетную эйфорию только среди «своих».

Так нужен ли нам Первомай или его следует отменить или заменить каким-нибудь весенним карнавалом, как предлагают многие? Несомненно, нужен, но не как ностальгический реликт или абстрактный «день всего хорошего». Тем, кому дорога эта дата, следует выработать для него новое, живое, не симуляционное содержание. В конце концов, май — это время пробуждения природы, юности и мечты о будущем. Именно образу более справедливого, разумного и счастливого будущего и должен быть посвящен этот праздник. Ибо мечта о справедливом мироустройстве и всемирном братстве (а не глобалистской унификации) никогда не умрет, пока жив человек и пока он остается человеком.