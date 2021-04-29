Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Количество автобусов на пяде маршрутов будет увеличено в дни православных праздников в Санкт-Петербурге. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе предприятия «Пассажиравтотранс».

В Великую субботу 1 мая и на Пасху 2 мая будет увеличено количество автобусов на маршрутах №№ 90, 138, 195, 397, 398, следующих к местам захоронений.

«Для комфорта пассажиров, которые планируют почтить память близких, на указанные маршруты, в общей сложности, будут направлены 13 дополнительных автобусов», — уточнили в пресс-службе.

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