Бишкек, , 18:08 — REGNUM Председатели правительств Киргизии и Таджикистана начали переговоры о ситуации на границе двух республик, сообщает 29 апреля пресс-служба кабинета министров Киргизии.

Отмечено, что переговоры проходят в закрытом режиме, без присутствия сотрудников СМИ.

Напомним, в ходе перестрелок, вспыхнувших с утра 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана, с обеих сторон погибли не менее пяти человек и более 60 получили ранения. Ситуация на границе двух республик продолжает оставаться напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана происходят перестрелки, в которых стороны применяют легкую бронетехнику.