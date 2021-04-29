Душанбе, 29 апреля 2021, 18:08 — REGNUM Ранение в плечо получил глава города Исфара (Согдийской области, Таджикистан) на границе с Киргизией, сообщает 29 апреля городская администрация.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, таджикско-киргизский конфликт начался на границе накануне 28 апреля, а сегодня, 29 апреля, перерос в вооружённое противостояние силовиков.
Причина конфликта лежит в том, что между республиками не выяснен территориальный вопрос: земля в верховьях реки Исфара — это спорная территория.
Здесь произошла стычка в районе водораспределительного пункта «Головной». В итоге произошли взаимные атаки на погранпункты, есть убитые и раненые.
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