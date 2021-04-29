Липецк, , 18:07 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил награды лучшим труженикам региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 29 апреля их чествовали во время торжественного открытия Доски почета «Трудовая слава Липецкой области».

Металлурги, работники сельского хозяйства, медработники, учителя, тренеры, спасатели, работники культуры — на Доске почёта представлены имена и фотопортреты 30 представителей различных профессий, которые добились высоких показателей в работе, спорте, творческой и общественной деятельности.

«Добрая традиция — в канун Первомая чествовать лучших тружеников области, которые достойны представлять районы на областной Доске почета. Это всегда заслуженные люди, те, кого уважают коллеги, кто многое сделал для других. Мы гордимся вами», — сказал Игорь Артамонов.

Лауреатам вручили свидетельства о занесении на Доску почета и в книгу «Трудовая слава Липецкой области», денежные премии в размере 100 тысяч рублей и цветы.

Чествование лучших тружеников состоялось в областном центре в 18-й раз. На областную Доску почета заносятся работники организаций, действующих на территории области, а также индивидуальные предприниматели, достигшие высокого профессионального мастерства и добившиеся наивысших показателей в труде, внесшие заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач области, ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства на территориальном, отраслевом, областном и иных уровнях, награжденные государственными наградами и удостоенные почетных званий Липецкой области, ставшие лауреатами государственных и областных премий за достижения в труде и творчестве.

Выдвигают кандидатов органы государственной власти области, местного самоуправления, территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, общественные объединения и организации.