Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Объединённый комитет начальников штабов вооруженных сил США заявил, что начал готовить важнейший документ, который определит развитие военной техники и направление модернизации всех механизмов, обеспечивающих национальную безопасность страны — «Военную доктрину США — 2030».

Окончательный вид документ приобретёт только под конец года, тогда и будет представлен для обсуждения Конгрессу США. Уже сейчас открытые источники публикуют промежуточный результат работ, что позволяет достаточно отчетливо представить его окончательное содержание, отметили эксперты Института РУССТРАТ.

Пентагон отчётливо представляет, что технологическое превосходство над противником, заложенное в 50-х годах прошлого века, в последнее время отчётливо снижается и сейчас генералитет Соединённых Штатов признаёт, что безусловное американское доминирование на планете утрачено. Демографический перекос в сторону стран Африки, Ближнего Востока и Южно-Восточной Азии больше не позволяет США контролировать ключевые точки достаточно массовыми армейскими группировками. Вынос производства многих видов вооружения за территорию Соединённых Штатов позволил успешно осуществлять технологический шпионаж, что привело к утрате безоговорочного превосходства Америки в технологиях.

Третьим недостатком существующей доктрины называется удорожание разработки и производства новейших видов оружия, а значит США больше не смогут навязать оппоненту неподъемную по деньгам гонку вооружений. К тому же, как показала практика, новые разработки не всегда качественно превосходят предыдущее поколение, а то и вовсе ему уступают, что можно видеть на неудачных прорывных программах в авиации: F-35,F-22, В-1 и B-2.

Как следует из опубликованных деталей, Пентагон решил сделать ставку на малочисленные маневренные воинские подразделения, широкое использование беспилотников и переход на высокотехнологичное оружие.