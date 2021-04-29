Екатеринбург, 29 апреля 2021, 19:30 — REGNUM Грузовик, задевший автомобильный мост на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), поставили на спецстоянку, сообщили журналистам в отделе пропаганды свердловского управления ГИБДД.
Большегруз перевозил экскаватор из Берёзовского (Свердловская область) в Казахстан.
«При проезде конструкции снизил скорость и медленно продолжил движение, задев мост, он сразу же остановился», — сообщили в ГИБДД.
На виновника аварии составили соответствующие протоколы. Оказывается, у водителя тягача отстутствовали документы на перевозку, страховой полис ОСАГО и тахограф.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на кольцевой автодороге обрушился мост, который сбил грузовик. Ущерб оценивается в миллионы рублей.
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