Москва, , 18:21 — REGNUM В вероятной войне будущего против России не станут применять ядерного оружия. Об этом 29 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Участник ток-шоу заявил, что России не следует бояться проводить более жесткую политику и давать отпор там, где это необходимо. В то же время РФ следует проводить грамотную модернизацию и развитие своих вооруженных сил, а для этого нужно понимать облик будущей войны.

«Это безусловно не ядерная война, потому что она приведет к уничтожению земного шара и цивилизации. Это будет война высокоточного орудия. Главное для нас сегодня, помимо стратегических ядерных сил, это создание позиций в области воздушно-космической обороны, наращивание темпов выпуска С-400», — сказал Коротченко.