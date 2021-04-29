29 апреля 2021 | Время чтения 14 мин

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ответил на вопросы ИА REGNUM, как наладить рыбопереработку в России, а не в Китае, что надо откорректировать в порядке выделения «дальневосточного гектара», как привлекать частные инвестиции и как снизить цену квадратного метра жилья.

Владимир Станулевич, , 20:16 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ответил на вопросы ИА REGNUM.

На встрече с жителями Петропавловск-Камчатского © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Владимир Станулевич: Камчатка столкнулась с дефицитом рыбоперерабатывающих мощностей, в СМИ сообщалось, что рыбозаводы будут строиться. Как скоро начнётся строительство?

Владимир Солодов: Рыбохозяйственная отрасль — это из одно из важных стратегических направлений социально-экономического развития Камчатки.

В текущем году предприятия рыбохозяйственного комплекса столкнулись с серьезной проблемой сокращения экспортных поставок, вызванной введением ограничений со стороны КНР на поставки рыбной продукции в рамках карантинных мер против COVID-19. В таких условиях организации рыбохозяйственного комплекса Камчатского края осуществляют хранение рыбной продукции, используя собственные мощности и холодильники Камчатского и Приморского края, Республики Корея, Японии. Для максимальной выработки филе и другой продукции глубокой переработки предприятиями задействованы все имеющиеся мощности судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов.

Учитывая необходимость развития прибрежных территорий, а также складывающуюся в настоящее время обстановку со сдачей уловов водных биоресурсов в порты КНР, приоритетным выбором сегодня становятся развитие береговой инфраструктуры, инвестиции в строительство объектов круглогодичной рыбопереработки и хранения.

Только за 2020 год субсидии за счёт средств краевого бюджета были предоставлены камчатским предприятиям на реализацию 13 инвестиционных проектов. Вместе с тем объём инвестиций в обновление производственных мощностей в 2020 году составил 1 миллиард рублей.

Завершилась реализация двух инвестпроектов, которые получили государственную поддержку. ООО РПЗ «Максимовский» построило новый рыбоперерабатывающий завод в селе Ивашка Карагинского района, а АО «Озерновский РКЗ №55» модернизировало жиромучной цех на предприятии в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района. Это позволило дополнительно инвестировать в рыбную отрасль 2,4 миллиарда рублей, увеличить суточную мощность заводов по переработке водных биологических ресурсов на 209 тонн, создать дополнительные рабочие места.

На новом рыбоперерабатывающем заводе колхоза имени В.И.Ленина © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Необходимо отметить, что в 2020 году без государственной поддержки в рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» введены в эксплуатацию два крупных рыбоперерабатывающих комплекса: фабрика Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина по береговой переработке рыбы большой мощности и завод по капсулированию рыбного жира Омега-3 ООО «Тымлатский рыбокомбинат», оснащенный самым передовым технологическим оборудованием и соответствующий международным стандартам. Он позволил предприятию замкнуть полный цикл переработки рыбной продукции и сделать производство безотходным. Общий объём вложенных инвестиций составил 6,3 миллиарда рублей, было создано около 400 новых рабочих мест.

Отдельно хотел бы отметить Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина — одно из наиболее интенсивных с точки зрения инвестиций предприятий на Камчатке. Уже сейчас в проработке предприятия находится строительство рыбоперерабатывающих заводов в посёлке Октябрьском и Карагинском районе. Предприятие интересно не только тем, что инвестирует средства, но и тем, что пробует новые технологии. Осенью текущего года на побережье Охотского моря запланировано строительство перерабатывающего завода с использованием рыбопровода протяжённостью до полутора километров в море с выносом, чтобы рыбу можно было доставлять на берег с учётом сложной береговой линии и отсутствия возможности создания причальных сооружений. Запуск завода запланирован на 2022 год.

В целом за период с 2008 по 2020 год предприятиями рыбохозяйственного комплекса в развитие своих береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота вложено более 66 миллиардов рублей, на побережьях полуострова построено 29 современных заводов с новейшим рыбоперерабатывающим оборудованием мощностью от 150 до 445 тонн в сутки. Благодаря этому производственные мощности были увеличены более чем на 5 900 тонн в сутки, объем холодильных мощностей для хранения рыбопродукции — более чем на 42 тысяч тонн, дополнительно создано более 5300 рабочих мест, построено, приобретено и модернизировано 24 судна.

В текущем году мы продолжим наращивать объемы глубокой рыбопереработки. Ожидается завершение реализации в общей сложности ещё пяти инвестиционных проектов по созданию современных рыбоперерабатывающих заводов. Это позволит создать около 500 новых рабочих мест. Кроме того, камчатские предприятия ведут строительство 17 промысловых судов: по пять крупнотоннажных траулеров-процессоров и современных рыболовных сейнеров-траулеров, одного краболовного судна и шести малотоннажных рыбопромысловых судов.

Не могу не сказать о подготовке ко второму этапу инвестиционных квот для Дальневосточного бассейна. Моя позиция в этом вопросе однозначна — нам нужно предпринимать все усилия, чтобы обеспечить для предприятий Камчатского края стабильный устойчивый доступ к водным биоресурсам. Мы готовы обсуждать второй этап инвестквот совместно с Росрыболовством и отраслевым сообществом, чтобы сформировать правовую позицию.

Губернатор Камчатского каря Владимир Солодов © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Владимир Станулевич: Камчатка в первой пятёрке регионов по реализации программы «Дальневосточный гектар», подано уже 280 деклараций. Какие проблемы выявились и что надо откорректировать в выделении гектара?

Владимир Солодов: Программа «Дальневосточный гектар» дает свободу использования земли, а также — в рамках действующего законодательства — является самой простой процедурой получения земли. В основном люди используют полученную землю для индивидуального жилищного строительства, сельхозназначения, рекреации, личного подсобного хозяйства и других целей. На территории Елизовского муниципального района, где располагается наибольшее количество предоставленных «гектаров», уже сформировано 11 агломераций — мест компактного расположения земельных участков.

Всего камчатцы получили в безвозмездное пользование 2106 гектаров, 711 из которых приходятся на земли лесного фонда. Вместе с тем жители, которые перевели свой участок из состава земель лесного фонда в иные категории, столкнулись с отсутствием порядка вырубки зеленых насаждений.

Кроме того, у некоторых граждан уже истёк трёхлетний срок договора безвозмездного пользования земельным участком. По закону они должны предоставить декларацию о его использовании и подписать новый договор. Однако не все камчатцы спешат с подписанием, в том числе и потому, что не используют свои «гектары». Выходит, что участки не используются и не могут быть предоставлены другим гражданам. Для решения этого вопроса необходимо предусмотреть в федеральном законе порядок действий на случай нарушения гражданином срока подписания договора. Например, он может быть увеличен с 30 до 60 дней, а по истечении этого времени у уполномоченного органа должна появиться возможность аннулировать такие заявления и повторно запустить в оборот освободившиеся земельные участки.

Ещё один вопрос, который нередко возникает у граждан, — это невозможность использования уже предоставленного земельного участка в соответствии с видом разрешённого пользования. Например, непригодный рельеф для строительства жилья, наличие на участке водоемов, которые мешают ведению сельского хозяйства, состояние почв и т. п. Здесь также необходимы изменения в федеральном законодательстве, которые дадут человеку право отказаться от этого участка и выбрать другой.

Соответствующие предложения подготовлены и направлены в адрес Минвостокразвития РФ.

На встрече с резидентом СПВ строящим мотопарк в Петропавловск-Камчатском © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Владимир Станулевич: Для сохранения оленеводства в регионе детей оленеводов вывозят на лето в стойбища. Вы помогаете с реализацией оленины в школах и больницах края. Видимо, были признаки кризисных явлений в оленеводстве? Регион решит эту проблему или ее надо выносить на федеральный уровень?

Владимир Солодов: Развитие подотрасли северного оленеводства становится одной из приоритетных задач Камчатского края. Северное оленеводство — традиционный вид хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в регионе. Оно имеет этносохраняющее значение, создает сферу применения исторически сложившихся навыков коренных народов, обеспечивает условия для сохранения их самобытной культуры, содействует их жизнеобеспечению и благосостоянию и оказывает существенное влияние на формирование продовольственной базы, особенно на севере Камчатского края.

Основная проблема отрасли в том, что у профессии оленевода невысокий престиж. Кроме того, необходимо повышать заработную плату оленеводов. Мы уже приступили к этой работе: выплаты зарплаты будут регулярными, деньги будут доходить до пастухов, а не оседать в административных прослойках. В этом году мы доведём общий уровень финансирования оленеводства до 300 миллионов рублей, что позволит провести необходимые обновления материальной базы.

Среди путей выхода из кризиса оленеводческой отрасли — поставка продукции предприятиям по добыче золота, а также социальным учреждениям. Необходимо сделать так, чтобы как можно больше полезного, экологически чистого мяса — оленины — попадало на столы в детские сады и школы.

Ещё одно направление работы для повышения престижа профессии оленевода — восстановление традиций преемственности в семьях оленеводов. В этом году минимум в пяти звеньях организуем доставку детей оленеводов в стойбища, чтобы ребята во время летних каникул могли проникнуться бытом и традициями своих семей, а впоследствии перенять навыки, необходимые в профессии. Сейчас уже многие годы дети не приезжают в звенья, а в этом случае оленеводство обречено на постепенное вымирание. Будем переламывать эту негативную тенденцию.

Бичом для оленеводов являются волки. В этом году впервые за несколько лет запланированы вертолётные выезды, чтобы регулировать численность серых хищников, которые наносят большой урон стадам.

Владимир Солодов в оленеводческом эвене на севере Камчатки © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Владимир Станулевич: СМИ пишут, что стоимость квадратного метра нового жилья на Камчатке достигла 190 тыс. рублей. Считается, что даже льготная дальневосточная ипотека неинтересна при такой цене жилья. Так ли это? Где выход — делать стройматериалы на месте, просить федеральную помощь или что-то другое?

Владимир Солодов: Согласно официальным статистическим данным за 4-й квартал 2020 года, средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке составила 73 474 рубля, это на 10,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сегодня цена квартир на первичном рынке составляет 94 500 рублей за один квадратный метр.

Причин такого роста несколько. Это и увеличение цен на строительные материалы и стоимости их доставки, и повышение курса доллара, и в том числе запуск программы «Дальневосточная ипотека», вызвавшей повышенный спрос на первичном рынке жилья, и многое другое.

За 2020 год частными застройщиками было введено в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. Однако в связи с нарастающей потребностью населения края в новом жилье на первичном рынке жилья выбор квартир небольшой. Предполагается, что цены на первичном рынке жилья будут снижены только после увеличения количества предложений частными застройщиками.

Сегодня частное жилищное строительство на Камчатке идёт очень медленно, но начинает набирать темпы. В текущем году застройщики получили разрешения на возведение двух многоквартирных домов в Петропавловске-Камчатском на 104 квартиры и в городе Елизово на 97 квартир. Новые дома планируют ввести в эксплуатацию в 2021—2022 годах, а квартиры будут продавать гражданам, в том числе по программе «Дальневосточная ипотека». Кроме того, отраслевой группой инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства предложены на рассмотрение ещё три бизнес-проекта по строительству домов, всего на 210 квартир в общем.

Ещё один вопрос в возведении нового жилья — это строительство инфраструктуры. Сейчас на Камчатке вводится порядка 50−60 тысяч квадратных метров жилья в год при том, что я ставлю задачу вводить до 150 и, возможно, 200 тысяч квадратных метров в горизонте двух-трёх лет. Это значит, что эту работу нужно серьёзно активизировать, и кредиты по линии «Дом.РФ» по ставке порядка 3−4% годовых могут стать в этом серьёзным подспорьем.

С Виталием Леонтьевичем Мутко мы уже обсуждали возможные направления сотрудничества. Первым из них станет совместная разработка мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского с участием региональных средств и средств Дом. РФ, а также привлечение кредитов под строительство инфраструктуры для комплексной застройки. Два таких первых участка нами определены. Это участки на северо-востоке в районе КВЦ и на улице Солнечной, где уже построен ледовый комплекс «Вулкан». Эти точки будут первыми, куда мы будем привлекать кредиты наших институтов развития.

На территории будущего Соколиного центра © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Владимир Станулевич: Дальневосточный федеральный округ — лучший в стране по привлечению частных инвестиций — на 1 рубль бюджетных здесь приходится 28 рублей частных инвестиций. Кто, в какие объекты и на каких условиях вкладывает деньги на Камчатке?

Владимир Солодов: На Камчатке начинающему и действующему бизнесу сейчас предоставляется ряд финансовых и нефинансовых мер поддержки: субсидии, микрозаймы, поручительства, а также консультации, образовательные и маркетинговые услуги. Также ведётся работа по поддержке целевых аудиторий — прежде всего самозанятых, молодых предпринимателей, социальных, инновационных предприятий, начинающего бизнеса, компаний, которые применяют экологическую модернизацию или вкладывают большую долю собственных средств на приобретение оборудования.

Самые крупные преференции могут получить резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» и свободного порта Владивосток.

На территории региона реализуется свыше 100 инвестпроектов в рамках режима ТОР «Камчатка». Общий объём инвестиций по ним составляет около 150 миллиардов рублей, при этом благодаря их реализации будет создано 10 тысяч рабочих мест. Самыми популярными отраслями являются туризм, логистика и транспорт, сельское хозяйство, сфера услуг, рыболовство и аквакультура.

В числе крупнейших проектов: строительство туристического комплекса на площадке ТОР — «Зеленовские озерки», создание курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры «Парк «Три вулкана», строительство нового аэровокзального комплекса в городе Елизово.

Владимир Солодов и Юрий Трутнев на территории будущего парка «Три вулкана» © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Сегодня резидентами ТОР «Камчатка» уже вложено в реализацию проектов 15,6 миллиарда рублей. Из общего числа резидентов 21 завершил свои проекты, а объём вложенных инвестиций превысил 7,8 миллиарда рублей. Если говорить о запущенных проектах, то крупнейшими стали такие проекты, как строительство комплекса по производству и глубокой переработке рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов компанией «Камчаттралфлот» и модернизация добывающего флота и строительство рыбоперерабатывающих заводов компанией «Тымлатский рыбокомбинат».

Вместе с тем основная работа правительства Камчатского края сосредоточена на развитии инфраструктуры на площадках территории опережающего развития. На строительство инфраструктуры для ТОР из бюджетов всех уровней заложено 9,8 миллиарда рублей. В основном это средства федерального бюджета. Соотношение общего объёма инвестиций резидентов, вкладываемых в реализацию своих инвестиционных проектов, к объёму бюджетных средств, предусмотренных на создание объектов инфраструктуры ТОР «Камчатка», составляет 17 рублей частных инвестиций к 1 рублю бюджетных средств.

В состав свободного порта Владивосток включена территория города Петропавловска-Камчатского. Уже сейчас резидентами свободного порта Владивосток в реализацию проектов вложено свыше 7,8 миллиарда рублей и создано более 550 рабочих мест. При этом в 2020 году по отношению к 2019 году объём инвестиций по проектам всех резидентов, в том числе с ранее заключенными соглашениями, вырос на 4,5 миллиарда рублей.

Наиболее популярными отраслями среди резидентов являются сфера услуг, недвижимость и девелопмент, туризм, логистика и транспорт. Крупнейшими на сегодня проектами являются строительство гостиницы в центре краевой столицы, создание порт-хаба по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов в терминале «Сероглазка» и строительство краболовного судна компанией «Алестар».

Владимир Солодов в терминале Сероглазка © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Из общего числа резидентов пять уже завершили реализацию своих проектов. Среди одних из самых значимых для региона — проект компании «Авача» по созданию порт-хаба по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов и проект ООО «Феникс» по организации переработки отходов.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года правительство России смягчило условия льготного финансирования проектов в рамках режимов ТОР и СПВ на Дальнем Востоке. Ранее льготные кредиты предоставлялись предприятиям, которые реализовывали проекты свыше 250 миллионов рублей. Сейчас эта планка снижена в пять раз: проекты от 50 миллионов рублей могут претендовать на льготные кредиты. Более того, ставки по этим кредитам снижены с 5 до 2 процентов, что делает их привлекательными для резидентов.