Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 553 тыс. на прошлой неделе, что стало новым самым низким показателем с начала пандемии коронавируса. Данные отражают тот факт, что в стране меньше людей начали терять работу. Об этом 29 апреля пишет Associated Press.

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Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 13 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 566 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету. Также отмечается, что за последнюю неделю продажи продолжили расти. Их резкий рост был зафиксирован в начале апреля.

Напомним, не смотря на то, что американская экономика начала восстанавливаться после затяжной пандемии COVID-19, специалисты уверены, что новый скачок, подкрепленный возрождением покупательской способности после года изоляции, все же придется «совершать из глубокой ямы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.