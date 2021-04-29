Бишкек, , 18:00 — REGNUM Трое граждан Таджикистана погибли и еще 31 был ранен в ходе вооруженных столкновений на границе с Киргизией, сообщает 29 апреля муниципалитет таджикского города Исфара. Ранее в Киргизии заявили о двоих погибших и 26 раненых. Обстановка на границе двух республик продолжает оставаться напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана происходят перестрелки, в которых задействуют и легкую бронетехнику.

Обе стороны подтягивают танки и тяжелое вооружение.

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