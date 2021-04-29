Москва, , 17:59 — REGNUM Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев могут уйти из клуба и занять аналогичный должности в «Крыльях Советов» из Самары. Об этом 29 апреля сообщил «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий назвал смену руководства крайне маловероятным событием.

После 27 туров ЦСКА с 46 очками занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги по футболу.

«Крылья Советов» с 89 очками располагаются на первой строчке в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).