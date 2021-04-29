29 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:18 — REGNUM Заявление сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией"* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) Леонида Волкова, который объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры «немедленно будет подведено под статью об экстремизме», вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Участники митинга в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

"Наконец-то, символично. К главному празднику 9 мая, очередная народная победа!» — считает Михаил В.

Многие пользователи оказались несказанно рады решению представителя организации, которая на территории России осуществляет функции иностранного агента. Таким образом, считают люди, восторжествовала справедливость, а изменщики решили дать заднюю в целях своей безопасности.

«Хорошая новость! Давно пора было позакрывать эти скотские гадюшники», — пишет Серёга С.

«Все правильно. За призывы к митингам из других стран, тем более лишь бы угодить западным хозяевам — это наказуемый экстремизм», — отметил Николай П.

Часть людей отметила, что пришлось потратить десятилетие, чтобы российские правоохранители взяли голову в руки и начали бороться с явно прозападными агентами на территории нашей страны.

«Наконец-то с этими американскими шпионами начали вести настоящую борьбу, а то раньше предателей Родины лишь штрафовали. Теперь необходимо в полной мере отбирать имущество, садить на зону до 10 лет и каждого родственника за поддержку этих террористов отправлять на нары!» — написал Павел Т.

Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

Ряд пользователей отметил, что оказался расстроен данной новостью. Люди опасаются, что после закрытия штабов Навального в России больше не останется оппозиционных сил, способных как-то повлиять на процессы в стране.

«Радуйтесь! Единственную активную политическую структуру с амбициями разгромили. Теперь вам никто цены в магазинах опустить не сможет», — поделился своим мнением Динар Х.

Но мнение данных граждан парировали те, кто считают, что такая оппозиция, которая представлена в лице осужденного блогера Алексея Навального, России не нужна. Но нужна та, которая будет любить свою страну, бороться за её величие и не работать на иностранные интересы.

«Прозападную оппозицию надо давить! Она работает в чужих интересах, а не в наших. Но нельзя забывать про то, что в стране должна быть своя патриотическая оппозиция, которая давала бы в тык тем, кто хочет на народной шее сидеть», — указал Олег Е.

В целом комментаторы одобрили работу российских правоохранительных органов в сфере борьбы с иностранным влиянием на территории Российской Федерации. Люди считают, что это можно назвать даже своего рода праздником.

«Вор сидит в тюрьме! Условие для антироссийского маразма ликвидировано! Сегодня надо объявлять выходной день!» — написал Ярослав К.

Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

Напомним, 29 апреля сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией"* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) Леонид Волков объявил в YouTube о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку сохранение структуры «немедленно будет подведено под статью об экстремизме».