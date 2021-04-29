Москва, , 17:58 — REGNUM Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД шесть видеороликов на проверку с сайта PornHub. Об этом 29 апреля сообщает «Известия».

По данным издания, в роликах фигурируют атрибуты православной церкви, что может оскорбить чувства верующих (148 статья УК РФ). По заявлению РКН в некоторых клипах продемонстрированы наркотические вещества и способы их употребления (статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях). А также один из роликов оскорбляет представителей власти Российской Федерации (319 статья УК РФ).

Добавим, что Роскомнадзор готов требовать удаления видеозаписей с сайта, если экспертиза подтвердит наличие нарушений. В противном случае, РКН заблокирует страницы с ними.

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