Курган, , 17:56 — REGNUM В Курганской области к 29 апреля подтверждены 37 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 19 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 35 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 29 апреля выявлено 20 363 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 926 человек, скончались 392 пациента с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).