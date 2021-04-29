Приштина, , 17:55 — REGNUM Членство Косово в НАТО сделает балканский регион и всю Европу намного безопаснее. Об этом собщил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти на своей странице в «Твиттере» 29 апреля после встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«НАТО — это самый большой союз в сфере безопасности, который видел мир. Во время встречи с генсеком Йенсом Столтенбергом я подчеркнул, что присутствие альянса в Косово необходимо для обеспечения мира и безопасности, и что вступление Косово в НАТО сделает регион и Европу намного безопаснее», — утверждает Курти.

Напомним, что Курти находится с визитом в Брюсселе, где обсуждает условия возобновления диалога с Белградом о будущем южного сербского края Косово и Метохия. Албанские сепаратисты в 2008 году в одностороннем порядке провозгласили его независимость от Сербии. Пока Приштина стремится в НАТО, Белград заявляет о необходимости сохранения нейтрального статуса.