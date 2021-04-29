Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Маломобильных жителей Санкт-Петербурга, которым тяжело добраться до поликлиник, начали вакцинировать от коронавирусной инфекции прямо на дому. Специально для этого сформированы 67 выездных прививочных бригад со всем необходимым оборудованием. Об этом 29 апреля сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

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Мобильные бригады оснащены средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для перевозки вакцины. Размораживать препарат медики будут уже на месте.

«Вакцинация от COVID-19 стала доступна для горожан, которые находятся дома и имеют тяжелые хронические заболевания. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывает трудности в самостоятельном передвижении. Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Уже сформирован список из 2,5 тысяч петербуржцев, которые изъявили желание вакцинироваться на дому. Определен график выездов медицинских бригад. Записаться на вакцинацию на дому можно в поликлинике по месту жительства или через единый колл-центр городской службы социальных участковых — (812) 576−05−76.

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