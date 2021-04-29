Москва, , 18:18 — REGNUM В русофобской политике Запада есть плюс для России. Об этом 29 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Участник ток-шоу высказал мнение, что дипломатия в Евросоюзе измельчала и превратилась в механизм, который крутится в ритме и направлении, который задает Государственный департамент США.

«Во всей этой неприятной, гнусной истории, которая развивается на протяжении последних нескольких месяцев есть только один позитив для России: у нас не осталось больше иллюзии: друзей у нас на Западе нет и не будет никогда. Могут появиться в отдельные исторические моменты либо ситуативные партнеры или бизнес по интересам», — отметил военный эксперт.

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