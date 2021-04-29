Лос-Анджелес, США, , 17:53 — REGNUM Геймер под ником MohSSEEZZ рассказал о недобросовестных игроках Apex Legends, которые позволяют убивать друг друга по договорённости. Об этом сообщило издание Eurogamer.

По словам геймера, его товарищи по команде (игра подбирает их случайным образом) заманили его к укрытию противника и позволили убить. После этого соратники воскресили MohSSEEZZ и позволили противникам снова убить его — позже этот ритуал повторился.

Таким образом, игроки обманом повышали рейтинг друг друга. При этом покинуть такой «договорной матч» просто так не получится — за выход можно получить блокировку аккаунта.

Apex Legends — это популярная игра в жанре «Королевской битвы», разработанная студией Respawn Entertainment. Её события разворачиваются в той же вымышленной вселенной, что и у игр серии Titanfall.

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