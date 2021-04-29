Минск, , 17:52 — REGNUM Белоруссия придерживается принципа «многовекторности» во внешней политике. Об этом 29 апреля в Минске заявил председатель Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний на тему «Территориальная целостность и народное единство Белоруссии. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».

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Андрейченко уверен, что «польского кризиса» в Белоруссии не существует. Он заявил: «Совершенно очевидно, что настала необходимость в формировании объективной национальной исторической политики, ценностным ядром которой является идея объединения и созидания».

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«Добрососедство, гостеприимность, стремление жить в мире — все эти качества белорусского народа находят воплощение в миролюбивом многовекторном внешнеполитическом курсе государства. Мы никому не угрожаем, не имеем территориальных претензий. Единственное наше стремление — это сохранить независимость Белоруссии, сделать страну уютной, комфортной как для наших граждан, так и для всех, кто приезжает к нам с открытым сердцем и готовностью к сотрудничеству. И никто, кроме самих белорусов, этого не сделает», — цитирует спикера нижней палаты белорусского Нацсобрания официальное информагентство БелТА.

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