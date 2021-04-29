Санкт-Петербург, 29 апреля 2021, 18:36 — REGNUM Управление Роспотребнадзора не согласовало открытие в детских садах Санкт-Петербурга дежурных групп во время майских каникул, поэтому дошкольные учреждения будут работать в дежурном режиме в зависимости от потребности. Об этом 29 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.
«Детские сады на период с 4 по 7 мая будут работать в дежурном режиме по результатам мониторинга потребности, без формирования дежурных групп и смешения детских коллективов. Это сделано для того, чтобы граждане, которые по долгу службы обеспечивают функционирование учреждений и организаций в нерабочие дни, могли привести детей в дошкольные учреждения. Такое решение было принято, в том числе, с учетом позиции Роспотребнадзора», — рассказал собеседник агенства.
Отметим, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
Таким образом последний день занятий перед майскими праздниками в школах и колледжах — 30 апреля. Учеба возобновится 11 мая.
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