Москва, , 17:48 — REGNUM Встреча российского и палестинского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Рияда аль-Малики состоится в Москве 5 мая, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что встреча состоится именно 5 мая, а не 4 мая, как предполагалось ранее.

Добавим, что Лавров и аль-Малики будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе преодоление раскола на платформе Организации освобождения Палестины.

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