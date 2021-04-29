Томск, , 17:48 — REGNUM Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали с льдины на Томи в центре Томска четверых подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Вечером 29 апреля оперативному дежурному поступило сообщение о том, что в районе улицы Мусы Джалиля на льдине находятся четверо подростков. На место выдвинулись спасатели.

Подростки 2005 года рождения находились на льдине в 15 метрах от берега. Оказалось, что школьники гуляли по берегу, некоторые из них решили походить по торосам. Вдруг одна из льдин начала рушиться. Подростки не могли выбраться на берег самостоятельно.

Спасатели добрались до них в гидрокостюмах. На детей надели спасжилеты и помогли им выбраться на берег. После осмотра врачей их передали родителям и сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте Челябинской области трое детей оказались на дрейфующей льдине.

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