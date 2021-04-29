Кембридж, Великобритания, , 17:46 — REGNUM Альфа-тестирование игры Elite Dangerous: Odyssey вышло на «четвёртую фазу». Об этом 29 апреля сообщает издание Eurogamer.

В рамках четвёртой фазы геймеры получат доступ к своим кораблям и персонажам из основной игры Elite Dangerous. Сообщается, что альфа-тестирование завершится уже 5 мая 2021 года.

Напомним, Odyssey — это масштабное дополнение для игры Elite Dangerous, которое впервые позволит игрокам исследовать планеты вне своих космических кораблей. Его релиз ожидается 19 мая 2021 года.

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