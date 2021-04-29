Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Энтузиаст по имени Алекс Бейман строит для своих хомяков аналог подводного города из серии игр Bioshock. Об этом 29 апреля сообщает издание PC Gamer.

https://twitter.com/HamptureI/status/1387279718957785088

Бейман работает над подводными вольерами для хомяков уже почти 10 лет — свою разработку он называет Hampture (по аналогии с Rapture — городом из Bioshock). По словам энтузиаста, большую часть времени хомяки всё же проводят в «традиционных» вольерах.

Напомним, Bioshock — это шутер от первого лица, разработанный студией 2K Games. В нём геймеры отправлялись в подводный город Rapture («Восторг») и сражались с его мутировавшими обитателями.

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