Приштина, , 17:52 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 28 апреля поздравил премьер-министра Албании Эди Раму с победой, одержанной его Социалистической партией на очередных парламентских выборах в Албании 25 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отреагировал на предварительные результаты выборов, согласно которым партия Рамы победила.

Курти сказал, что, поскольку «Косово не может без Албании, как и Албания не может без Косово», он поздравляет Раму с победой и призывает его «вместе как албанцам наращивать сотрудничество во всех секторах, чтобы приблизиться европейским стандартам демократии, экономического развития, правосудия и процветания».

При этом Курти призвал Раму (остающегося его политическим оппонентом, несмотря на поздравления) обеспечить, чтобы институты власти Албании дали разъяснения относительно всех неясностей, связанных с избирательным процессом, «чтобы ничье право голоса не было ущемлено, поскольку на нем основана представительная демократия».

Напомним, ЦИК Албании сообщил, что Социалистическая партия получила поддержку более 700 тысяч избирателей (46,68%). Их главные соперники из Демократической партии получили 39,43% или свыше 600 тысяч голосов.

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