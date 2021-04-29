Ставрополь, , 17:40 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров внес на рассмотрение Думы кандидатуры вице-премьеров. Он предложил на должности первых заместителей главы правительства Ивана Ковалева и Николая Великданя.

Депутаты парламента Ставрополья 29 апреля согласовали обе кандидатуры. Напомним, оба претендента на должности замов в новом правительстве и раньше были первыми заместителями председателя краевого правительства.

Их назначение означает, что они оба прошли через «коррупционное сито», о котором заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров, отправляя правительство края в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, отставка главного краевого органа власти произошла после ареста 12 марта вице-премьера Александра Золотарева, которого уличили во взяточничестве. Владимиров оставил всех министров работать с приставками врио до назначения нового состава правительства. При этом он пообещал провести строгий антикоррупционный отбор претендентов на должности. Напомним, сам Владимиров является одновременно главой Ставрополья и председателем правительства края.

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