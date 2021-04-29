Москва, , 17:40 — REGNUM После консультаций с экспертами МИД России даст оценку ситуации на таджикско-киргизской границе, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Мы сейчас изучаем эту ситуацию, более подробно скажу после консультаций с нашими экспертами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на границе Таджикистана и Киргизии 29 апреля вспыхнул вооружённый конфликт между силовиками. С таджикской стороны пострадал 31 человек, со стороны Киргизии — 26 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Конфликт вспыхнул на водораспределительном пункте Головной. Стороны конфликта обвиняют друг друга.

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