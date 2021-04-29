Москва, , 17:40 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудят на встрече 12 мая в Москве ряд вопросов, касающихся Сирии, Ливии и происходящего на Украине, заявил 29 апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, на таких переговорах традиционно рассматривается широкий круг вопросов международной политики.

«Каждый раз происходит сверка часов с ООН по разным международным вопросам», — цитирует ТАСС слова российского дипломата.

При этом Дмитрий Полянский отметил, что в Москве у Генсека ООН может быть и насыщенная культурная программа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Генсек ООН Антониу Гутеррешем посетит столицу России с рабочим визитом и встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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