Брянск, , 17:41 — REGNUM Представители исполнительной и законодательной власти Брянской области 29 апреля написали «Диктант Победы», сообщает пресс-служба правительства региона. Патриотическая акция проходит в третий раз.

По всей области было организовано 358 площадок. В «Дом волонтёра» в Брянске пришли губернатор Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту, Герой РФ Александр Постоялко, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутат Государственной Думы Валентина Миронова и другие официальные лица.

«В третий раз принял участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Считаю ее проведение очень важным, особенно сейчас. Главная цель акции — отстоять незыблемость исторической правды, чтобы каждый из нас помнил, какой ценой досталась великая Победа!» — написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Итоги акции подведут к 24 июня.