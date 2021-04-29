Брянск, 29 апреля 2021, 17:41 — REGNUM Представители исполнительной и законодательной власти Брянской области 29 апреля написали «Диктант Победы», сообщает пресс-служба правительства региона. Патриотическая акция проходит в третий раз.
По всей области было организовано 358 площадок. В «Дом волонтёра» в Брянске пришли губернатор Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту, Герой РФ Александр Постоялко, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутат Государственной Думы Валентина Миронова и другие официальные лица.
Итоги акции подведут к 24 июня.