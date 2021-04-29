Штат Северная Каролина, США, , 17:41 — REGNUM Двое офицеров были убиты и три других человека, включая подозреваемого в стрельбе, найдены мертвыми в Северной Каролине. Об этом 29 апреля сообщает Associated Press.

Крис Вард и Логан Фокс, сотрудники полиции, приехали проверить жилой дом в Буне утром 28 апреля после того, как владелец дома и его семья не явились на работу и перестали отвечать на звонки. Оба сотрудника попали под пули и скончались на месте происшествия.

Позже в доме обнаружили тела двух мертвых жильцов и преступника. Предполагается, что стрелявший покончил с собой. Имя преступника и его мотивы не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в штате Иллинойс в США произошла стрельба на вечеринке. Погибли два человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.