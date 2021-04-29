Москва, , 17:37 — REGNUM Роспотребнадзор не исключает возможного осложнения ситуации с COVID-19 в России предстоящей осенью. Об этом 29 апреля заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.

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Специалисты отмечают, что коронавирусная инфекция начинает приобретать признаки сезонного заболевания, отметила она.

«Поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации», — сказала Попова, призвав соблюдать все требования по профилактике заболевания, «чтобы это не случилось раньше».

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период с начала пандемии в России выявлено уже 4 796 557 носителей коронавируса, скончался 109 731 пациент с COVID-19, излечились и были выписаны 4 419 540 человек.