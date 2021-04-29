Москва, , 17:37 — REGNUM Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) озвучила персонажа нового мультфильма «Лука» от студий Disney и Pixar. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CON3VpQBkLg/

«Ребята, знайте, мечты сбываются! Совсем недавно я только начала задумываться о том, что хочу озвучить какого-нибудь анимационного персонажа, и это неожиданно случилось», — поделилась с подписчиками Монеточка. Певица озвучила персонажа Джулию, подругу главных героев анимационного фильма.

ИА REGNUM напоминает, что мультфильм «Лука» рассказывает о Луке и Альберто — двух друзьях из итальянской деревни, которые являются морскими чудовищами из другого мира. Премьера фильма запланирована на 17 июня 2021 года.

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