Лос-Анджелес, США, , 17:34 — REGNUM Компания Annapurna Interactive намекает на скорый анонс дополнения для игры Outer Wilds. Об этом 29 апреля сообщает издание Eurogamer.

https://twitter.com/A_i/status/1387531813946413056

Энтузиасты обнаружили в SteamDB страницу ранее неанонсированного дополнения Echoes of the Eye. Компания Annapurna Interactive ретвитнула сообщение о находке и добавила к ней эмодзи глаза — фанаты предполагают, что так издатели Outer Wilds намекают на скорый анонс.

Outer Wilds — это приключенческая игра, посвящённая попыткам выбраться из временной петли. Она была удостоена множества наград и тепло принята геймерами.

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