Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Историческое здание Биржи на Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга, которое находится в ведении Государственного Эрмитажа с 2014 года, может обрушиться через десять лет, если не будут проведены срочные противоаварийные работы с фундаментом. Об этом 28 апреля сообщает телеканал «78» со ссылкой на заключение экспертизы.

Напомним, ранее стало известно, что здание Биржы, построенное в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона, находится в критическом состоянии. Из-за недобросовестных подрядчиков, которые не могут приступить к полноценной реставрации здания, оно продолжает усаживаться и раскалываться.

«В процессе обсуждения один из присутствовавших экспертов заявил, что, если не предпринимать никаких действий по укреплению фундамента, то зданию Биржи осталось стоять 10 лет», — говорится в сообщении.

По этому случаю в четверг 29 апреля в Эрмитаже состоялось совещание, в котором приняли участие представители Минкультуры, заказчика реконструкции и подрядчики.

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