Кострома, , 18:03 — REGNUM В Костромской области завершилась процедура регистрации на праймериз партии «Единая Россия», предшествующее выборам 2021 года в Госдуму — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Животные приюта на выгуле Группа приюта «Право на жизнь» ВКонтакте

Документы для участия в предварительном голосовании подали 20 кандидатов, в том числе действующий депутат Государственной думы от Костромской области Алексей Ситников, зампред Костромской областной думы Иван Богданов, депутат облдумы Дмитрий Грибков.

Среди персон, изъявивших желание участвовать в праймериз, замечена председатель правления костромского приюта для бездомных животных «Право на жизнь» Ольга Жилова. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат отметила, что участвует в праймериз не ради политики.

«Я иду на это не ради публичности или, Боже упаси, места в Госдуме. Надеюсь, что в процессе участия в праймериз и продвижения кандидатов у меня будет возможность получить практическую выгоду для моего приюта — продвинуть его информационно, познакомиться с людьми, которые могут стать жертвователями для наших бездомных собак и кошек. Часть волонтеров приюта собирается за меня голосовать, но я им говорю что мне это не нужно», — сказала Жилова .

Любопытно, что в разделе «биография» на сайте предварительного голосования «Единой России» информация об этом кандидате представлена крайне скудно. О том, что Жилова является главой самого известного костромского приюта для бездомных животных, не сказано ничего. Отметим, что половина кандидатов подали заявки по отбору по одномандатному округу, остальные пойдут по списку. Голосование за участников предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности через портал «Госуслуги». По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России». Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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