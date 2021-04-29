Белгород, , 17:32 — REGNUM Акция «Диктант Победы» проходит 29 апреля в Белгородской области. Для участников открыто 134 площадки, сообщает пресс-служба правительства региона.

По предварительным данным, проверить свои звания решили порядка 13 тысяч жителей области. Часть заданий диктанта посвящены первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Пять вопросов — по Белгородской области. К патриотической акции присоединился и врио губернатора Вячеслав Гладков.

«Наш регион приграничный. Мы видим большое количество попыток внести корректировки в историю Великой Отечественной войны. Участвуя в таких акциях, мы показываем детям, что помним о тех, кто погиб. У меня воевали два дедушки по маминой и папиной линии, старшая сестра у мамы. Важно сохранять память на всех уровнях: от больших парадов до проверки знаний в диктанте, когда за короткий промежуток времени нужно вспомнить все, начиная от названий художественных фильмов и заканчивая именами военачальников, благодаря которым наша страна одержала победу», — сказал врио губернатора.

Белгородская область присоединилась к международной патриотической акции «Диктант Победы» уже в третий раз.