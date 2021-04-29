Белгород, 29 апреля 2021, 17:32 — REGNUM Акция «Диктант Победы» проходит 29 апреля в Белгородской области. Для участников открыто 134 площадки, сообщает пресс-служба правительства региона.
По предварительным данным, проверить свои звания решили порядка 13 тысяч жителей области. Часть заданий диктанта посвящены первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Пять вопросов — по Белгородской области. К патриотической акции присоединился и врио губернатора Вячеслав Гладков.
Белгородская область присоединилась к международной патриотической акции «Диктант Победы» уже в третий раз.