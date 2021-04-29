Астрахань, , 17:27 — REGNUM Житель Красноярского края подозревается в убийстве астраханца 1987 года рождения в ходе оккультного ритуала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

Астраханца разыскивали как без вести пропавшего. По версии следствия, он, желая восстановить отношения со своей супругой, решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Он хотел закопать личные вещи женщины в безлюдном месте за чертой города и попросил помощи у знакомого, недавно прибывшего из Красноярского края.

Они направились в лесополосу неподалеку от дороги «Кирпичный завод — Три Протока» Приволжского района, но поссорились и начали драться. Знакомый несколько раз ударил астраханца топором по голове и шее. Тело он накрыл ветками и скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он был объявлен в федеральный розыск правоохранительными органами Красноярского края по подозрению в мошенничестве.