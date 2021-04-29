Ялта, Крым, , 17:26 — REGNUM Власти Ялты приняли решение об отмены графиков водоснабжения на период с мая по 1 октября. Об этом 29 апреля написала в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Сегодня на оперативно-хозяйственном совещании заслушали врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексея Григорьева. На сегодняшний день, после того, как сошел снег, имеем 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим. Принимаем такое решение! С мая до октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой», — написала Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 апреля, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о возобновлении подачи воды в Симферополе с 1 мая. При этом он заявил, что графики водоснабжения для Ялты и Алушты отменять не планируется.

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