Махачкала, , 17:26 — REGNUM В Дагестане вскрыто мошенничество при получении грантов на развитие собственного дела. В совершении него подозревают пятерых жителей Махачкалы, которые получили от минпрома республики от 250 тыс. до 350 тыс. рублей каждый на предпринимательскую деятельность. Денежные средства были присвоены, а липовые предприниматели попали под уголовную статью.

«Намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а равно извлекать прибыль и уплачивать налоги и другие виды обязательных платежей, а также предоставить отчет о проделанной работе, у них не было», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, и подделке документов. Следствием предпринимаются меры для возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету.