Ростов-на-Дону, , 17:26 — REGNUM В Ростовской области три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с трактором. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 29 апреля.

Авария произошла примерно В 7:30 мск на автодороге Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе. Предположительно, водитель автобуса Ford Transit сообщением Ремонтное — Ростов допустил столкновение с трактором «Белорус». В момент аварии в автобусе находились десять человек.

В результате ДТП пострадали водитель трактора и два пассажира автобуса.

Госавтоинспекция проводит проверку.