Минск, , 17:25 — REGNUM Председатель белорусского госконцерна по нефти и химии («Белнефтехим») Андрей Рыбаков и его заместитель Владимир Сизов направляются в Россию на переговоры по вопросам сотрудничества в сфере торговли углеводородами и продуктами их переработки. Александр Лукашенко воздерживается от визита в Москву на майские праздники.

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Командировку Рыбакова и Сизова в Москву оформлено распоряжением председателя правительства Белоруссии Романа Головченко № 97р от 29 апреля. Совмин и «Белнефтехим» не комментируют повестку предстоящих переговоров.

Накануне в Кремле побывал Александр Лукашенко. Согласно официальным сообщениям, он обсуждал с Владимиром Путиным украинского президента Владимира Зеленского и другие малозначительные вопросы.

Напомним, в апреле правление ОАО «РЖД» решило с 1 мая установить специальный тариф (почти на треть ниже) для поставок нефти в Белоруссию. До этого «РЖД» ввела долгосрочную скидку — на 50% до 2026 года — при поставках в Белоруссию нефтепродуктов и на возврат порожних цистерн после таких перевозок.

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