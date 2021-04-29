Тюмень, , 17:25 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 49 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 апреля коронавирусом заразились 35 098 человек. Выздоровели 33 437 человек, скончались 467 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).