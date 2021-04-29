Петрозаводск, , 17:36 — REGNUM Работающие родители в Карелии смогут отводить детей в детские садики в продленные майские каникулы, если покажут справку о занятости. Школьников же ждет десять дней отдыха. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

С 4 по 7 мая работающие жители Карелии смогут приводить детей в детский сад, предоставив справку о занятости. Школьники отдыхают все 10 дней, с 1 по 10 мая.

«Понадобится ли потом продлевать учебный год, учреждения решат самостоятельно — смотря как дети усвоят программу», — отметили в администрации республики.

Детские тренировки будут проходить в обычном режиме, занятия в кружках — по усмотрению организаций дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент РФ Владимир Путин после просьбы главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские каникулы непрерывными подписал указа, согласно которому дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно будут нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.