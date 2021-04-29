Москва, , 17:24 — REGNUM Российская сторона готова помочь Болгарии расследовать ситуацию со взрывами на складах с оружием, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат уточнила, что Москва окажет содействие Софии «в случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам».

Читайте также: Колеров: на каждую Болгарию у России есть Крым и Абхазия

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарские власти объявили, что Россия может быть причастна ко взрывам на оружейных складах в Болгарии в период с 2011 года.

Первый взрыв произошёл 12 ноября 2011 г. на складе компании ЕМКО: здесь хранилось оружие, которое должно было отправиться в Грузию. Ещё один взрыв произошёл на складе готовой продукции «Вазовского машиностроительного завода» четырьмя годами позже, причём и на этом складе находилось оружие ЕМКО.

Затем, также в 2015 году, произошёл взрыв в цехе по производству боеприпасов на «Вазовском машиностроительном заводе», а в 2020 году — на складе детонаторов и капсюльных воспламенителей на заводе «Арсенал» (Казанлык).

Кроме того, накануне, 28 апреля, произошёл пожар на складе оружейного завода «Аркус» в городе Лясковец. В связи с этим София объявила о высылке из страны шести российских дипломатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии горит склад оружейного завода. «Рука Кремля» пока не замечена