Минск, , 17:23 — REGNUM Изменение подходов к тарификации на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по белорусской территории вводится постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии № 27 от 15 апреля. Они затронут направления «Полоцк — Крулевщизна» и «Полоцк — Фаниполь».

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Постановлением белорусского МАРТ устанавливаются предельные максимальные и предельные минимальные тарифы на указанные услуги (ранее действовали фиксированные тарифы). Ведомственное постановление от 13 января 2017 г. № 2 «О тарифе на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу открытого акционерного общества «Полоцктранснефть Дружба» на территории Республики Беларусь» (с учетом внесенных дополнений) признано утратившим силу.

Национальный правовой Интернет-портал Белоруссии со ссылкой на пресс-службу МАРТ отметил, что «принятые меры будут способствовать проведению более гибкой ценовой политики, позволят ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предоставлять скидки, тем самым увеличив объемы транспортировки нефтепродуктов».

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